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"كأس الأمم الإفريقية".. بدء الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار2"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار2" المذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل باستشهاد المقدم عمر القاضي، في أحد الكمائن حيث اقتحم عدد من الإرهابيين الكمين في عيد الفطر المبارك لعام 2019.

وسميت حلقة اليوم بـ"كأس الأمم الإفريقية".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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