تفاصيل الحلقة الأخيرة.. "ولاد ناس" يضع توصيات لإصلاح منظومة التعليم في مصر

نجاح جماهيري كبير وردود فعل إيجابية تلقاها صناع وفريق عمل مسلسل "ولاد ناس" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، وأشاد الجمهور والنقاد على حد السواء بالعمل، الذي طرح قضايا مجتمعية هامة تمس كل بيت مصري، هي قضايا التعليم والتنشئة والتربية وعلاقة الأباء بالأبناء.





وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولاد ناس"، أحداث جاذبة ومشوقة على حد السواء، وكانت المشاهد الأخيرة في المحكمة، حيث يتنظر أسر الطلاب الذين تعرضوا لحادث انقلاب أتوبيس المدرسة، لصدور الحكم النهائي في القضية، إلا أن صناع العمل قرروا ترك النهاية مفتوحه دون إعلان القاضي للحكم خلال الأحداث، ليتركوا الحكم النهائي للجمهور والمشاهدين، بعد أن تحولت القضية لرأي عام، ووضع صناع العمل هذا الملف برمته أمام الجهات المسؤلة في الدولة عن التعليم والتربية لاتخاذ الإجراءات اللازمه لتصحيح المسار.





وكشفت الحلقة الأخيرة أن السبب الرئيسي فى حادث انقلاب أتوبيس المدرسة، يرجع لحالة تقصير من الجميع سواء كانت المدرسة وادارتها ومرورا بأهالي الأطفال الذين قصروا في تربية أبنائهم بشكل سليم، وفضوا ان يوفروا لهم المال على حساب التربية والمتابعة والترابط الأسري.





وبدأت أحداث الحلقة الأخيرة بمحاولة فريد النقراشي الذي يقوم بدور الشيخ "رمضان" العودة لزوجته وطلب منها اعطائه فرصة جديده لاستمرار حياتهم الزوجية، وليثبت لها إنه تحول إلى شخص جديد، ومن أبرز الأحداث عودة رانيا فريد شوقي إلى زوجها أحمد وفيق، بعد تتدهور علاقتهما الزوجية بسبب دخول "كريمان" التي كانت في علاقه عاطفية مع زوجها قبل زواجهم بعشرة سنوات.





ووضع صناع العمل ٦ بنود هامة في أحداث الحلقة الأخيرة، كروشتة لاصلاح منظومة التعليم والتربية، أولها حتمية وجود أحزمة الأمان داخل اتوبيسات المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، وثانيها وجود عقد موحد بين المدارس الدولية وبين أولياء الأمور يضمن حسن العملية التعليمية، مع وضع كاميرات مراقبة فى كل مكان سواء المدرسة أو الأتوبيسات وربطها بنظام داخل المدارس، إضافة إلى إعادة الفنون والرياضة داخل المدارس بكافة أنواعها لتنمية الطلاب وخلق روح الفن في الطفولة والأخلاق الرياضية، ومنع استخدام الموبايل داخل المدارس بشكل قاطع.





وفي نهاية الحلقة ظهر النجم ماجد الكدواني ليقسم "قسم الأبوة" والذي لاقى نجاحا كبيرا ورواج فور عرض الحلقة، لما حققه من تعاطف انساني واجتماعي كبير، ولما حمله من رسائل مهمة جدا لكل أسرة مصرية بإختلاف الطبقات.





كما راجع كل أبطال العمل أنفسهم فى طريقة تعاملهم مع أبنائهم وعلاقتهم بعائلاتهم، ليبدأوا حياة جديدة في محاولة لتصحيح أخطاء الماضى التي وقع أغلبهم فيها، وظهروا في مشاهد مميزة تكشف مدى الترابط الأسري بعد تصحيح المسار لعلاقة الأباء بالأبناء.





مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.



