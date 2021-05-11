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فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويصر على شروطه للتجديد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولات ناديه من اجل التوقيع على عقود تجديده بالفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.

 

وأبدى النجم التونسي، تمسكه بالشروط التي وضعها على إدارة ناديه قبل التوقيع على عقوده الجديدة، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

 

وطالب اللاعب إدارة ناديه بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو و200 ألف، من أجل التجديد على أن يحصل على نصف عقده الجديد كمقدم تعاقد.

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