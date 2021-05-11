هاري ستايلز يستكمل تصوير My Policeman in Brighton



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لهاري خلال تصويره لمشاهد الفيلم الجديد بشوارع مدينة لندن، بمشاركة النجمة الشابة ايما كورين.



ويجسد هاري بالفيلم شخصية باسم ديفيد داوسن، وايما تجسد شخصية باسم ماريون.



يدشن المغني الشاب هاري ستايلز مسيرته بالعمل بالسينما في أول بطولة مطلقة له عبر فيلم جديد بعنوان My Policeman in Brighton، ذلك بعد ظهوره بأدوار ثانوية بعدد من الأفلام الأخرى.