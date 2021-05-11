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حزن على شقيق زكريا يونس على صديقه عمر القاضي في الحلقة الـ29 من "الاختيار2"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت بداية الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث، حيث ظهر "علي" شقيق "زكريا يونس" وهو حزين عقب وفاة صديقه عمر القاضي.

وقال "علي" لـ زكريا أنه زار والداته عقب وفاته، وأنه بحث عن العصافير التي كان يقول "القاضي" أنه يعتني بهم وعلمو أنه كان يتكفل بثلاث أيتام في دار.

وقال زكريا أنه سيعتني بهم عقب وفاة عمر القاضي، ولكن قال له "علي" أن والدته رفضت ذلك ولكنه سيتكفل بأيتام أخريات.

وطلبت ابنة زكريا يونس أن يشتري لهم تذاكر افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وظهر يوسف الرفاعي مع "عاليا" و"عم عادل" حيث قرر الزواج وأراد أن يتعرف يوسف على العروسة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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