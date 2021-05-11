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الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، الاجتماع مع موسيماني وأبلغه أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق،  سيكون جاهز عقب مواجهة الذهاب.

 ويدرس موسيماني وضع معلول على دكة البدلاء في لقاء الإياب والدفع به في نهاية اللقاء حال أن النتيجة إيجابية لصالح فريقه، وذلك لتجهيزه لمباراة نصف النهائي.

ويغيب معلول عن فريقه بالوقت الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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