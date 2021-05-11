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الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تجري قوات الدفاع المدني بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل محل أحذية بإحدى المولات بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل أحذية بالطابق الأخير بإحدى المولات، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، والسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع في مخزن ملحق بالمحل المشار إليه، إثر حدوث ماس كهربائي.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)
الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مول شهير بأكتوبر (صور)

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