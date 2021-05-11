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الفريق أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:02 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة لتطوير قناة السويس، من خلال اعداد توسعة أو قناة أخرى بطول 10 كيلو في البحيرات المرة، واعداد توسعة 40 متر من 66 قدم لـ72 قدم، في اطار تحسين الملاحة داخل القناة.

وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الهدف من تحسين الملاحة في القناة منع حدوث اي حوادث مماثلة لحادث جنوح السفينة الأخير، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحسين الملاحة في القناة بنسبة 28% من الكيلو 132 لـ الكيلو 162.

وأشار إلى ان الهيئة تجاوزت أزمة جنوح السفينة بشكل فوري، خاصة ان الهيئة نجحت في تعويم السفينة في 6 أيام فقط، رغم أن الخبراء الدوليين تحدثوا بان التعويم قد يأخذ 3 شهور، معقبًا: "أعدنا الثقة للهيئة على المستوى العالمي"

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