Advertisements

أمريكا: الجرعات المعززة للقاح كورونا مجانية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال ديفيد كيسلر كبير المسؤولين العلميين في فريق الاستجابة لجائحة كورونا في البيت الأبيض، إن الجرعات المعززة للقاح كوفيد-19 ستكون مجانية "إذا لزم الأمر".

 

وفي كلمة أمام أعضاء لجنة اللجنة في مجلس الشيوخ، أشار كيسلر إلى أن الحكومة الفيدرالية لديها تمويل لشراء جرعات إضافية من اللقاحات، لذلك لن يضطر الأفراد إلى الدفع مقابل اللقاح.

 

وأضاف: "نحن نخطط، وأؤكد على كلمة التخطيط، لتوفير جرعات معززة للشعب الأمريكي إذا لزم الأمر".

 

يذكر أن لقاح "فايزر" هو الأغلى ثمنا بين اللقاحات المستخدمة حاليا بموجب إذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء، ويبلغ ثمنه 39 دولارا للجرعتين، أما لقاح "موديرنا" فثمنه حوالي 32 دولار، بينما لقاح "جونسون آند جونسون" المكون من جرعة واحدة فثمنه 10 دولارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا جرعات زائدة امريكا

أخبار تهمك

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويصر على شروطه للتجديد

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 5 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من سيميوني تجاه ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المنافسة تشتد.. حرب أسعار لقاحات كورونا المرتقبة

ترامب يوقع مرسوما يضمن الأولوية لبلاده في الحصول على لقاحات كورونا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

ترامب يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وبدء توزيعه الفوري

انطلاق عملية توزيع لقاح "موديرنا" في الولايات المتحدة

ألمانيا: توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا ضد كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق