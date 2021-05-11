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التضامن: التسول واستغلال الأطفال أصبح جائحة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في المتسولين بالأطفال، وهذا يعرض سلامة الطفل للخطر وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن انتشار ظاهرة التسول لم تقتصر على عاصمة محافظة قنا فقط، ولكن على كافة المدن، وكأن التسول أصبح جائحة.

ولفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن محافظ قناة طالب بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة التسول واستغلال الاطفال، خاصة أن البعص احترف مهنة التسول بصورة كبيرة الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن محافظة قنا اعلنت الحرب على التسول واستغلال الاطفال من خلال فرق التضامن الاجتماعي الذي لديه سلطة الضبطية القضائية والشرطة.

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