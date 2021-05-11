شاهد.. مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في باب العامود

نشرت قناة "الغد"، مقطع فيديو يرصد مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في باب العامود.



ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، الكثير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة، وتصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

