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شاهد.. صواريخ المقاومة تصيب منشأة نفطية في إسرائيل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نشرت فضائية "العربية" فيديو يرصد أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية، بعد إصابته منشأة نفط في عسقلان، ويأتي هذا التصعيد بعد تصدي المتظاهرين لمحاولة طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وعلقت إسرائيل على الحريق الذي لحق بالمنشأة البترولية في عسقلان، بسبب هجوم صاروخي للمقاومة، بالقول:" بأن الحريق قد يستمر أيامًا"

ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، الكثير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة، وتصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

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الكلمات المفتاحية

منشأة نفطية صواريخ المقاومة الفلسطينية صواريخ الشيخ جراح اسرائيل

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