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وزارة الزراعة: منع التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:08 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
محمد عصام
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قالت وزارة الزراعة المصرية، إنها لديها اهتماما بالغ بملف التعدي على الأراضي الزراعية، وتتصدى له بقوة حفاظا على الرقعة الزراعية بعدما تآكلت في الفترة الماضية.

 

واضافة الوزارة، أن وزير الزراعة السيد القصير أمر مديرية الزراعة بالتحرك العاجل؛ لرصد صحة ادعاء أحد المواطنين من محافظة سوهاج باستمرار البناء على الأراضي الزراعية هناك في تعليق كتبه على أحد اخبار الوزارة التى تم نشرها اليوم من قبل المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة على صفحة مجلس الوزراء تحت عنوان " منع التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد".

 

وقام وزير الزراعة بالاتصال  بمدير مديرية الزراعة في سوهاج وتم التواصل مع كاتب التعليق وعند إجراء معاينة للمنطقة التى أشار إلى وجود تعديات بها ولم يجدوا أى مخالفة جديدة، وكانت جميع المخالفات التى تناولها صاحب التعليق من المخالفات في العهد القديم.

 

وناقش هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء  قصة هذا الموقف، في تعليق عبر صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا، " الدنيا اتغيرت  والله..صاحب التعليق كان في صدمة من سرعة التحرك والإجراءات دي في لمح البصر".


وسبق وأن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي  في العديد من لقاءات الصحفية، من استمرار البناء على الأراضي الزراعية، وتأثيرها على انخفاض كميات الغذاء للمصريين، وطالب الحكومة بضرورة توفير  مساكن للمواطنين خارج نطاق الأراضي الزراعية.

 

ووفقا لأحدث إحصائيات إن مساحة الرقعة الزراعية لمصر ارتفعت من 10.3 مليون فدان بنهاية 2019 من 10.2 مليون فدان في 2017.

 

 

وقال أحمد إبراهيم المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة في تصريحات لـ" الفجر"،   إن هناك تعاملات فورية مع لإزالة التعديات على الأرض الزراعية في المهد.

 

وتابع: "حالات التعدي كانت تصل إلى 400 حالة في فترة الأعياد والأجازات.. ولكن الآن ومع تشديد الرقابة بين وزارة الزراعة والجهات المختصة  انخفض إلى ما يصل 30 حالة."

 

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