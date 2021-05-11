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بعد غد.. الخميس أول أيام عيد الفطر في تونس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ تعذر رؤية هلال شهر شوال وبالتالي فإن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الخميس 13مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا.

 

وأكد مفتي الديار التونسية أن اليوم اليوم الثلاثاء لم يكن مرجحا فيه رؤية هلال شهر شوال.

 

وتعيش تونس أجواء عيد الفطر لهذه السنة على وقع انتشار واسع لفيروس كورونا مما دفع السلطات التونسية إلى فرض حجر صحي شامل بكامل المحافظات.

 

كما منعت السلطات التونسية التنقل بين المحافظات ومنع كل التظاهرات الثقافية والفعاليات الاحتفالية لعدم انتشار فيروس كورونا، الذي حصد أكثر من 11ألف ضحية منذ ظهوره مطلع شهر مارس 2020.

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الكلمات المفتاحية

عيد الفطر المبارك 2021 تونس المتمم لشهر رمضان

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