شاهد.. طفل فلسطيني يودع والده في جنازته بكلمات مؤثرة

نشرت فضائية "العربية" فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يودع والده في جنازته، بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ودع الطفل والداه صارخًا: "سلام يابا، الله يسهل عليك يابا"



ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، الكثير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة، وتصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

