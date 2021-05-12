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ظهور أحمد حلمي في الحلقة الـ29 من "الاختيار2"
الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:07 ص
مي مرسي
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ظهر الفنان أحمد حلمي في أحداث الحلقة الـ29 من مسلل "الاختيار2" حيث جسد دور أحد آباء طفلة استشهدت في تفجير عبوة ناسفة.
وجاء أحمد حلمي" والذي يجسد دور "عم محمد" قطاع الأمن الوطني، لمقابلة زكريا يونس والذي أخبره بأنه تم القبض على من فعل ذلك وسيحاسب.
وتواجد مع هذا الشخص، داخل منزله عدد من ألعاب أطفال تساعده في وضع المتفجرات بداخلها.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.
وجاء أحمد حلمي" والذي يجسد دور "عم محمد" قطاع الأمن الوطني، لمقابلة زكريا يونس والذي أخبره بأنه تم القبض على من فعل ذلك وسيحاسب.
وتواجد مع هذا الشخص، داخل منزله عدد من ألعاب أطفال تساعده في وضع المتفجرات بداخلها.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.
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