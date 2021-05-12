Advertisements

ظهور أحمد حلمي في الحلقة الـ29 من "الاختيار2"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهر الفنان أحمد حلمي في أحداث الحلقة الـ29 من مسلل "الاختيار2" حيث جسد دور أحد آباء طفلة استشهدت في تفجير عبوة ناسفة.

وجاء أحمد حلمي" والذي يجسد دور "عم محمد" قطاع الأمن الوطني، لمقابلة زكريا يونس والذي أخبره بأنه تم القبض على من فعل ذلك وسيحاسب.

وتواجد مع هذا الشخص، داخل منزله عدد من ألعاب أطفال تساعده في وضع المتفجرات بداخلها.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتعثر أمام ليفانتي ويبتعد أكثر عن لقب الليجا

منذ ثلث ساعة

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من سيميوني تجاه ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

أحمد مكي يكاد يقتل وتجمعه علاقة حب بـ أسماء أبو اليزيد.. تفاصيل

إخماد انفجار في منطقة المعادي نابع من جماعة إرهابية

"قبل البداية"..إياد نصار وكريم عبد العزيز وسط معتصمين رابعة في بداية الحلقة الرابعة من "الاختيار 2"

أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

الإرهابي همام عطية يتخذ شقة جديدة لتخزين المتفجرات.. الحلقة الـ17 من "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

09:14 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق