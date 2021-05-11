الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ مبيعات هذا العام

هوت سوق الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء وجاءت قطاعات السفر والتجزئة والتكنولوجيا بين أكبر الخاسرين وسط تراجع في شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل القلق من تزايد التضخم في الولايات المتحدة.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 2%، وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.





وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أغلقت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن على خسائر تزيد على اثنين بالمئة.





وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت لثاني يوم على التوالي وهبط المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي إلى أدنى مستوى في شهر بفعل مخاوف من أن تزايد التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتشديد السياسة النقدية بخطى أسرع من المتوقع.





وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية اثنين بالمئة إلى أقل مستوى لها في ستة أسابيع بينما تراجعت أسهم شركات التعدين عن بعض المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة. وهوى مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 5.7%.