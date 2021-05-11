مصطفي محمد يتألق ويسجل هدفين مع جالطة سراي في الدوري التركي

تألق مصطفى محمد مع فريقه جالاتا سراي بالفوز على دينيزيلي سبور اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي بنتيجة 4-1.





وسجل مصطفى محمد هدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 87 و89 بعد أن شارك مصطفى محمد يشارك كبديل في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.





وجاء هدف مصطفى محمد الأول من ركلة جزاء أهدرها فى البداية، وتم إعادتها بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب تقدم حارس المرمى.





بينما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني من تسديدة من مسافة قريبة من المرمى إثر تمريرة أرضية من اليسار.





بهذه النتيجة رفع جالاتا سراي رصيده للنقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي وبفارق ثلاث نقاط عن بشكيتاش المتصدر.



