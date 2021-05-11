الفيراري يثير قلق برشلونة

هناك حالة من القلق داخل نادي برشلونة، بشأن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، والذي اقترب عقده من الانتهاء داخل قلعة كامب نو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو 2022، وهناك رغبة من البلوجرانا بتمديده ولكن لم يتوصل لاتفاق مع الفرنسي حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن هناك قلق داخل نادي برشلونة بسبب شعورهم بأن ديمبلي لن يوافق على التمديد والاستمرار مع العملاق الكتالوني، وبذلك قد يرحل مجانًا بمجرد انتهاء عقده.

وتابعت الصحيفة، أن كومان قام بعدم الاعتماد علي ديمبلي أساسيًا في آخر 6 مباريات خاضها برشلونة، لأن الفرنسي لم يظهر بالمستوى المتوقع خاصة مع الخطة التي يعتمد عليها الهولندي 3-5-2.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لا بريد ترك ديمبلي يرحل بدون أي استفادة مادية، وبالتالي، سيفكر في بيعه بنهاية الموسم الحالي لأن اللاعب قد كلف خزائن النادي 135 مليون يورو حتى الآن.