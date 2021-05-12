أحمد عز وأشرف زكي يجسدان دور رجال مخابرات.. وإخماد تفجير في ستاد القاهرة في "الاختيار2"

ظهر الفنان أحمد عز والفنان أشرف زكي في أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار2" حيث جسدا دور رجال المخابرات المصرية.



وتعاون رجال الأمن الوطني، مع رجال المخابرات المصرية، لإلغاء تنفيذ عملية تفجير في استاد القاهرة الدولي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2019.



وقبض يوسف زكريا بالتعاون مع يوسف الرفاعي على عضو الجماعة الإرهابية في المنزل الذي تم صنع فيه الطائرة التي كان من المقرر وضع العبوة بها.



و قبضو على الشخص الذي وصل إلى استاد القاهرة لتنفيذ العملية، كما تم القبض على مساعديه خارج الاستاد وتم إخماد عملية التفجير.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

