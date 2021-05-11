رئيس قناة السويس يكشف خسائر الهيئة من أزمة جنوح السفينة (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لا تريد تحقيق أي مكاسب من حادث جنوح السفينة، ولكنها تريد فقط الحصول على تكاليف الخسائر التي تحققت نتيجة توقف القناة، والجهود المبذولة في تعويم السفينة.



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،:" في ناس مش واخدة بالها، في وحدات خرجت بره الخدمة وعطلانة دلوقتي بسبب مشاركتها في تعويم السفينة..الخسائر الناتجة من أزمة جنوح السفينة تقترب من الـ600 مليون دولار"



ولفت إلى أن الشركة المسؤولة عن السفينة الجانحة، طالبت بتخفيض التعويضات لمبلغ لا يرتقي لمتطلبات الهيئة، أو الخسائر التي تحققت بسبب هذا الحادث

