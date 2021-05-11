وصول عاطف الريس إلى النيابة لسماع أقواله في واقعة فيديو الكفن

وصل منذ قليل عاطف الريس إلي نيابة عين شمس تمهيدا للاستماع إلي أقواله، وهو أحد الأشخاص الذي ظهر في فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس والذي كان يتضمن الصلح بين عائلتين وهما عائلة الريس وعائلة المرغني.



وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 8 أشخاص متورطين في واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تداولوا فيديو يظهر قيام 3 أشخاص من عائلة الريس، يحملون أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين من عائلة المرغنية بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.



ودلت التحريات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ نحو شهرين داخل باخرة سياحية وتم تحرير محضر حينها ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى وعندما حضروا تفاجئوا بوجود صوان وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.