Advertisements

وصول عاطف الريس إلى النيابة لسماع أقواله في واقعة فيديو الكفن

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
وصل منذ قليل عاطف الريس إلي نيابة عين شمس تمهيدا للاستماع إلي أقواله، وهو أحد الأشخاص الذي ظهر في فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس والذي كان يتضمن الصلح بين عائلتين وهما عائلة الريس وعائلة المرغني.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 8 أشخاص متورطين في واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تداولوا فيديو يظهر قيام 3 أشخاص من عائلة الريس، يحملون أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين من عائلة المرغنية بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.

ودلت التحريات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ نحو شهرين داخل باخرة سياحية وتم تحرير محضر حينها ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى وعندما حضروا تفاجئوا بوجود صوان وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ يوم

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويصر على شروطه للتجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ حوالي 3 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق ناري من سيميوني تجاه ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"طامية تتحضر".. "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "عيد" و"الغنام" بالفيوم

استدعاء رئيس حي السلام للاستماع إلى أقواله في انهيار عقار جسر السويس

شاب يقتل والدته بـ 3 طعنات وردد "قتلت الجن".. والشهود: كانت هي اللي بترعاه

شاهد.. مقطع فيديو لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بعين شمس يثير غصب مواقع التواصل

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

09:14 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق