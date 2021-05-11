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مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في أوروبا تنخفض 1.9% في أبريل
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:38 م
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أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأوروبية بلغت 1.151 مليار برميل في أبريل نيسان بلا تغير عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 1.9% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام بلغت 476.98 مليون برميل في أبريل نيسان بانخفاض 0.7%عن مارس آذار وهبوط بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
وتراجعت مخزونات البنزين الأوروبية إلى 119.68 مليون برميل في أبريل نيسان منخفضة 0.3% من مارس آذار و4.5% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 8.692 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان مرتفعا 2.8% على أساس شهري و2.5%على أساس سنوي.
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