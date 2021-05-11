Advertisements

مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في أوروبا تنخفض 1.9% في أبريل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأوروبية بلغت 1.151 مليار برميل في أبريل نيسان بلا تغير عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 1.9% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام بلغت 476.98 مليون برميل في أبريل نيسان بانخفاض 0.7%عن مارس آذار وهبوط بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

وتراجعت مخزونات البنزين الأوروبية إلى 119.68 مليون برميل في أبريل نيسان منخفضة 0.3% من مارس آذار و4.5% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 8.692 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان مرتفعا 2.8% على أساس شهري و2.5%على أساس سنوي.

أخبار تهمك

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من سيميوني تجاه ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتعثر أمام ليفانتي ويبتعد أكثر عن لقب الليجا

منذ 19 دقيقة

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

09:14 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق