مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في أوروبا تنخفض 1.9% في أبريل





أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأوروبية بلغت 1.151 مليار برميل في أبريل نيسان بلا تغير عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 1.9% على أساس سنوي.





وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام بلغت 476.98 مليون برميل في أبريل نيسان بانخفاض 0.7%عن مارس آذار وهبوط بنسبة 4.8% على أساس سنوي.





وتراجعت مخزونات البنزين الأوروبية إلى 119.68 مليون برميل في أبريل نيسان منخفضة 0.3% من مارس آذار و4.5% على أساس سنوي.





وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 8.692 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان مرتفعا 2.8% على أساس شهري و2.5%على أساس سنوي.