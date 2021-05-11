"نقلة نوعية".. خبير ملاحي يكشف تفاصيل مشروع قناة السويس الجديد

قال عمر الشافعي، الخبير الملاحي، إن المشروع الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقناة السويس اليوم، نقلة نوعية جديدة في تطوير مجرى قناة السويس، لافتًا يمر 19 ألف سفينة سنويًا بقناة السويس.



وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "سيكون لدينا ممر بديل للسفن حال حدوث أي شيء لعدم توقف السفن المارة مثلما حدث في واقعة السفينة الجانحة".



وأوضح أن المشروع سيقوم بعمل ازدواجية للمر قناة السويس وليس عبارة عن توسيع فقط، لافتًا إلى أن حادثة السفينة الجانحة قدرية، ولكن سيتم معالجة أي شيء قد يحدثها مثلها، معلقًا: "المشروع الجديد ستتوقف عنده كل دول العالم وستتابعه".



وأضاف أن المشروع سيتم بأيادي مصرية 100% بالاستفادة من الخبرات الأجنبية، مؤكدًا أن المشروع لن يؤثر على حركة الملاحة أثناء تنفيذه.

