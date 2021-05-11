أوساسونا يفوز على قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق نادي أوساسونا فوزاً صعباً على ضيفه قادش بنتيجة 3-2 اليوم الثلاثاء على ملعب إل سادار، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني .





تقدم أوساسونا في النتيجة أولا بحلول الدقيقة 38 بتوقيع المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير.





ولكن مع بداية الشوط الثاني، أدرك الفريق الأندلسي التعادل من ركلة جزاء بتوقيع الصربي إيفان شابونييتش.





إلا أن بوديمير واصل مسلسل هز الشباك مضيفا الهدف الثاني له ولفريقه أوساسونا في الدقيقة 75.





وبعدها بـ11 دقيقة أنهى أوساسونا المباراة "إكلينيكيا" بالهدف الثالث من ركلة جزاء سجلها روبرتو توريس، قبل أن يسجل ألبرت بيريا هدفا ثانيا شرفيا للضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





واستعاد فريق مدينة بامبلونا بهذه النتيجة ذاكرة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة يحتل بها المركز الـ11.





بينما ذاق قادش خسارته الثانية خلال آخر 5 مباريات، الـ15 هذا الموسم، ليظل رصيده عند 43 نقطة في المركز الـ12.



