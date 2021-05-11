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موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.

وتقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو أخر فريق توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في مباراة القرن، بهدفين مقابل هدف.

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