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موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:28 م
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.
وتقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الأهلي هو أخر فريق توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في مباراة القرن، بهدفين مقابل هدف.
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