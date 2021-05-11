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بيراميدز يتخذ قراراً نارياً ضد أروابارينا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد مسؤولو نادي بيراميدز لإقالة المدرب الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، في الفترة المقبلة بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.

إقالة مدرب بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز أن مسؤولي القلعة السماوية يدرسوا إقامة المدرب الأرجنتيني أروابارينا فى الفترة المقبلة،  بسبب تراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية.

وأوضح المصدر أن الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فريق بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، دفعت مسؤولي الفريق السماوى للبحث عن مدرب جديد لخلافة مدربهم الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يحتل الترتيب  الثالث بمسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة بعد خوض 21 لقاء في البطولة المحلية هذا الموسم.

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