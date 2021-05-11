بيراميدز يتخذ قراراً نارياً ضد أروابارينا

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بيراميدز يتخذ قراراً نارياً ضد أروابارينا
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:58 م
علي خلاف
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يستعد مسؤولو نادي بيراميدز لإقالة المدرب الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، في الفترة المقبلة بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.
إقالة مدرب بيراميدز
كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز أن مسؤولي القلعة السماوية يدرسوا إقامة المدرب الأرجنتيني أروابارينا فى الفترة المقبلة، بسبب تراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية.
وأوضح المصدر أن الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فريق بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، دفعت مسؤولي الفريق السماوى للبحث عن مدرب جديد لخلافة مدربهم الأرجنتيني.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يحتل الترتيب الثالث بمسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة بعد خوض 21 لقاء في البطولة المحلية هذا الموسم.
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