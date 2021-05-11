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إغلاق 14 محلاً في زهراء مصر القديمة والكورنيش خالفت موعد الغلق

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أغلقت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، ١٤ محلا و٢ مقهى، في زهراء مصر القديمة، ومنطقة الكورنيش، وذلك خلال حملة ليلية، لمتابعة التزام المحال التجارية والورش والمقاهي والكافيهات بالغلق في التاسعة مساء.

شملت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية، المرور على شوارع ومناطق (جامع عمرو، الفسطاط، الروضة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

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