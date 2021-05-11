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إغلاق 14 محلاً في زهراء مصر القديمة والكورنيش خالفت موعد الغلق
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:27 م
إسماعيل منطاوي
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أغلقت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، ١٤ محلا و٢ مقهى، في زهراء مصر القديمة، ومنطقة الكورنيش، وذلك خلال حملة ليلية، لمتابعة التزام المحال التجارية والورش والمقاهي والكافيهات بالغلق في التاسعة مساء.
شملت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية، المرور على شوارع ومناطق (جامع عمرو، الفسطاط، الروضة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
شملت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية، المرور على شوارع ومناطق (جامع عمرو، الفسطاط، الروضة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
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