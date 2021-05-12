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شاهد.. أحمد موسى: "انتظروا رسائل مهمة في مسلسل الاختيار 2"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:35 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل هجمة مرتدة يكشف عن دور الأجهزة المعادية في محاولة إسقاط الدولة المصرية.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسلسل استقى معلوماته من جهاز المخابرات العامة المصرية، موضحا أن الأجهزة المعادية تحاول إضعاف مصر والنيل منها حتى لا تكون قوية وتريد لها أن تكون في مشاكل دائمة تملأها العشوائيات والفوضى.

وأكد الإعلامي أن قوة العرب من قوة مصر، ولكن لا يريدون لها النماء والقوة، حيث تقهرهم قوة مصر وما تنفذه من مشروعات تنموية في شتى المجالات، مضيفا أن مسلسل "الاختيار 2" أيضا يتحدث عن هذا الأمر موضحا: "انتظروا رسائل مهمة في الحلقتين المقبلتين من مسلسل الاختيار 2".

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