Advertisements
ناقد فني: الأعمال الوطنية تفوقت في الدراما الرمضانية (فيديو)
الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:23 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الناقد الفني محمد حبوشة إن الأعمال الدرامية الوطنية حظيت بنسبة مشاهدة كبيرة في دراما رمضان هذا العام.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مسلسلات الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول كانت الأعلى اهتماما ومشاهدة في رمضان خاصة في فئة الشباب وهو ما يدعو المنتجين للاهتمام بهذه النوعية من الدراما.
وتابع أن الدراما المصرية عادت للصدارة وحظيت بمشاهدة في الوطن العربي وهو ما يؤكد أن الدراما لها رسالة ولا يجب ان تكون مروجة للعنف والبلطجة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements