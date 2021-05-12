ناقد فني: الأعمال الوطنية تفوقت في الدراما الرمضانية (فيديو)

قال الناقد الفني محمد حبوشة إن الأعمال الدرامية الوطنية حظيت بنسبة مشاهدة كبيرة في دراما رمضان هذا العام.





وأضاف في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مسلسلات الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول كانت الأعلى اهتماما ومشاهدة في رمضان خاصة في فئة الشباب وهو ما يدعو المنتجين للاهتمام بهذه النوعية من الدراما.



