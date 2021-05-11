مصرف البحرين المركزي يطلق مشروعا لتسوية العملات الرقمية





قال مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيطلق مشروعا تجريبيا لتسوية العملات الرقمية بالتعاون مع جيه.بي مورجان وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ايه.بي.سي).





وقال البيان "سيبادر بنك ايه.بي.سي مع جيه.بي مورجان بتجربة مشتركة بتحويل الأموال من وإلى مملكة البحرين بين مشترين وموردين بالدولار الأميركي.





"سينتج عن هذه العملية الدفع إلى الموردين بشكل أسرع وتحويل المشترين مدفوعاتهم في فترات زمنية أقصر دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأموال مقدما."