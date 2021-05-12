طبيب يكشف عن موعد ذروة إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد فيروس كورونا خلال هذه الفترة.





وكشف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلًا إنه أصبح هناك فتور ولا مبالاة تجاه الالتزام بارتداء الكمامة ما أدى إلى زيادة الإصابات.



