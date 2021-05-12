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طبيب يكشف عن موعد ذروة إصابات فيروس كورونا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وكشف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلًا إنه أصبح هناك فتور ولا مبالاة تجاه الالتزام بارتداء الكمامة ما أدى إلى زيادة الإصابات.

وأضاف أن موسم شهري إبريل ومايو شهرين نشاط الفيروسات وتغيير الفصول، ما أدى إلى زيادة الإصابات، بالإضافة إلى التزاحم بشهر رمضان، متابعًا: "سندخل مرحلة ذروة الإصابات بكورونا بعد شهر رمضان".

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