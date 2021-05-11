برشلونة يتعثر أمام ليفانتي ويبتعد أكثر عن لقب الليجا

تعثر فريق برشلونة من جديد بالتعادل مع مضيفه فريق ليفانتي، في مباراة الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، والتي أقيمت على ملعب (سيوتات دي فالنسيا) بنتيجة "3-3".

تقدم برشلونة عند الدقيقة الـ 25، بعد كرة رفعها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، حاول مدافع ليفانتي إبعادها برأسه، لتتهيأ بالخطأ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وضعها بلمسة واحدة في المرمى بنجاح.

ثم أضاف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 34، وعند الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، رفع اللاعب خورخي ميرامون كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها جونزالو ميليرو برأسية، من بين قلبي دفاع البارسا كليمنت لينجليت، وجيرارد بيكيه، وأسكنها في مرمى الحارس تير شتيجن.

دقيقتين بعد ذلك، ليفانتي يفعلها ويتعادل عن طريق المخضرم خوسي لويس موراليس، بعد كرة خاطئة من ميسي تعود مرتدة سريعة لليفانتي، ثم تصل لموراليس الذي يسددها من لمسة واحدة بقوة في أقصى الزاوية اليسرى لشتيجن.

ولكن لم يتأخر برشلونة في إستعادة التقدم، بعد كرة وصلت الكرة إلى ديمبيلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية في مرمى أصحاب الأرض، مع حلول في الدقيقة الـ 64.

ونجح ليفانتي في التعادل عند الدقيقة الـ 83، بعد كرة أرضية لعبها أنطونيو أراندا من الجهة اليسرى ببراعة، ووضعها من لمسة واحدة البديل سيرجيو ليون في المرمى بإقتدار.

رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، ويفشل في إعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت، وأصبحت الحظوظ بالنسبة للفوز باللقب أكثر تعقيداً، ورفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم للمركز الثالث عشر.