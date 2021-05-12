أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-5-2021

استقرت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن حققت ارتفاعات القوية المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.









أسعار الذهب اليوم :





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 793 جنيها للجرام

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.75 جنيهًا

عيار 24 نحو 906.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6915 جنيهًا.