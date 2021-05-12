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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 12-5-2021

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت في أخر تعاملات اليوم رمضان لتستقر مع بدء عطلات عيد الفطر المبارك، فيما تراجع الجنيه أمام اليورو والإسترليني.

وشجلت العملة الأمريكية متوسط سعر بلغ 15.60 جنيه للشراء كأقل سعر و15.73 للبيع كأعلى سعر، فيما سجلت بالبنك الأهلى 15.60 جنيه للبيع و15.70جنيه للشراء، فيما جرى تداولها بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراوحت بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وواستقرت غالبية العملات الدولية الأخرى أمام الجنيه المصري بعد أن ارتفعت في أخر تعاملات رمضان، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو إلى 18.91 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 22.00 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 48.97 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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