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استشاري مناعة: احتمال انتقال عدوى كورونا عبر لمس الأسطح ضعيف جدًا (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، على ضرورة تهوية أماكن التجمعات بشكل طبيعي، معلقا: "المكان المغلق والتكييف المفتوح والباب المقفول أروع بيئة لانتقال الفيروس".

وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، وارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بالعدوى بكورونا، منوها بأن احتمالية انتقال فيروس كورونا عبر لمس الأسطح ضعيفة جدا.

وأضاف أن هناك من 3 إلى 5% حاملين فيروس كورونا ولا تظهر عليهم أي أعراض، و85% يصابوا بالعدوى بلا عرض، ولكن هاتين الفئتين ينقلوا العدوى لغيرهم.

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