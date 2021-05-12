استشاري مناعة: احتمال انتقال عدوى كورونا عبر لمس الأسطح ضعيف جدًا (فيديو)

شدد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، على ضرورة تهوية أماكن التجمعات بشكل طبيعي، معلقا: "المكان المغلق والتكييف المفتوح والباب المقفول أروع بيئة لانتقال الفيروس".





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، وارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بالعدوى بكورونا، منوها بأن احتمالية انتقال فيروس كورونا عبر لمس الأسطح ضعيفة جدا.



