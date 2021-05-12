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نجوى فؤاد تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها تزوجت الفنان والموسيقار أحمد فؤاد حسن بمستخرج رسمي لأنها كانت قاصر وقت إذ

ودخلت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في وصلة بكاء عند الحديث عن والدها، قائلة أنه توفي عام 1973 من غير ما أشوفه واتمنى ما يكونش غضبان عليا وأمنى يسامحني، وأهلي حتى الآن مقاطعيني حتى الآن رغم نجاحي، مضيفة: "معرفش اشتغل حاجة غير الرقص".

وتابعت نجوى فؤاد، أمي ماتت وأنا عندي 7 شهور وللي ربتني مرات أبويا تركية فلسطينية وقالت لوالدي أنا هربيها ورفضت الطلاق لأنها عاقر وولدي اتجوز بنت خالته عشان ينجب أولاد ذكور.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.

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