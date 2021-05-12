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نجوى فؤاد تكشف كواليس رقصها أمام الرئيس الأمريكي "كارتر".. فيديو

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل رقصها أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أثناء زيارته لمصر، وبعد انتهاء مهام زيارته الرسمية سأل عنها هو ووزير خارجيته حينها كاسنجر، وحينما علم بمكان عملها في أحد الفنادق، توجه إليها، وحجزت وزارة الخارجية المصرية الفندق بالكامل لهم. 

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بعد رقصها كتب "كارتر" في كتاب الفندق، "له الحق كاسنجرأن يعجب بالراقصة نجوى فؤاد، تملك أقدام جميلة".

وأوضحت نجوى فؤدا، أن الرقص الأجنبي لم يؤثر على الفن في مصر، لأننا من عصر الفراعنة والفنون في مصر قديمة وكنا نحتفل في الجنازات أيضا بالرقص، وعند سؤالها عن من الأفضل في الرقص، دينا أم صوفينار، أجابت أن دينا هي الأفضل بالطبع، وعن مشاركتها في "حلاوة روح"، قالت "أنها نادمة على مشاركتها في فيلم حلاوة روح، لأن المنتج محمد السبكي معاملنيش كويس، فالورق المكتوب غير ما قيل لي، ولما سألته كان بيقولي دايما شغالين بنكتب فيه، لحد ما خلص الفيلم واتعرض بالشكل دا".


نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.

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