نجوى فؤاد تكشف عن رأيها في الراقصات الأجنبيات (فيديو)





كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن رأيها في الراقصات الأجنبيات في مصر، موضحة أنهن يحافظن على أجسامهن والتدريبات والأنظمة الغذائية وغير ذلك، بالإضافة للمحافظة على مواعيد العمل الخاص بهن، ولكن يوجد فروق بينهم وبين الراقصات المصريات.





وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرقص الأجنبي لم يؤثر على الفن في مصر، لأننا من عصر الفراعنة والفنون في مصر قديمة وكنا نحتفل في الجنازات أيضا بالرقص، وعند سؤالها عن من الأفضل في الرقص، دينا أم صوفينار، أجابت أن دينا هي الأفضل بالطبع.

وتابعت: "أنها نادمة على مشاركتها في فيلم حلاوة روح، لأن المنتج محمد السبكي معاملنيش كويس، فالورق المكتوب غير ما قيل لي، ولما سألته كان بيقولي دايما شغالين بنكتب فيه، لحد ما خلص الفيلم واتعرض بالشكل دا".





نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.



