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أحمد عز: أحداث مسلسل هجمة مرتدة موثقة 100 % (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:43 ص
مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة
داليا الحسين
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عبّر الفنان أحمد عز، عن سعادته عن مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة ورد فعل الجمهور على العمل، موضحا أن القائمين على العمل يقدمون حقائق دون تزييف وللجمهور مطلق الحرية في متابعتها من عدمه.

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نختلف مع الجمهور، على الأعمال الفنية ولكن لا خلاف على البلد، فكل واحد جندي في عمله يخدم وطنه، ولا يوجد اختيار أو تهريج في كل ما يخص الحفاظ على بلدنا".

وأكد أن مسلسل هجمة مرتدة ملف حقيقي مطعم بالطابع الدرامي، موضحًا أن الأسماء في المسلسل مستعارة ولكنها تعبر عن حقائق موثقة 100 %، موضحا أن هذه المؤامرات التي تعيشها مصر والمشاكل التي نشهدها سوف تستمر كما تحدث المسلسل لعام 2030، لافتا إلى أن شخصية ريكاردو التي وردت في المسلسل هو شخص حقيقي يعمل في جهاز مخابراتي معادي.

وأكد أن مصر قوة كبيرة في العالم والشرق والاوسط وكلما تقف على أقدامها وتحاول النهوض ينزعج كارهيها الذين يكنون العداء لها، مشددًا على فخره بتقديم عمل وطني حظى بمتابعة الجمهور والوصول لهم في الشارع، مضيفًا: "بطولاتنا كثيرة قوي ونحتاج نعمل أعمال درامية زي كدة كتير".

وأردف أن النجاح في العمل الفني ليس فرديًا وإنما قائم على العمل الجماعي من كل المشاركين في المسلسل، مختتمًا: "المسلسل يعد تتويجا لمجهودي طيلة العام ونصف العام".

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