السكة الحديد يختتم تجاربه الودية بفوزه على زد





نجح نادي السكة الحديد فى الفوز على زد ودياً فى عقر داره بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل للسكة الحديد حمودي شتا وفوزي الكاشف ومحمد ناجح، بينما سجل هدف زد الوحيد اللاعب إسلام رمضان.



وخاض السكة الحديد، عدة تجارب ودية بدأها بالفوز على أبو النمرس بهدفين دون مقابل، وفاز على الغابة بهدفين مقابل هدف، وفاز على الإعلاميين بهدف دون مقابل، وفاز على زد بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل امام كلا من بنها بهدفين لكلا منهما، وتليفونات بني سويف بهدف لكلا منهما، والترسانة بهدفين لكلا منهما، وخسر امام الشمس وفاركو بهدف دون مقابل.



بينما خاض زد عدة تجارب ودية، حيث فاز على القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على وعلى ميجا سبورت والزمالك بهدف دون مقابل، وتعادل امام الهلال السوداني بهدف لكلا منهما، وخسر امام السكة الحديد بثلاث أهداف مقابل هدف.



ويستعد زد لمواجهة بتروجيت على ملعب بتروسبورت فى الجولة الثانية والعشرين، بينما يستضيف السكة الحديد فريق جمهورية شبين فى نفس الجولة.



ويتساوى الفريق فى عدد النقاط، حيث يحتل زد المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل السكة الحديد المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.