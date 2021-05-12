ناقد فني: الاختيار 2 تفوق على الجزء الأول (فيديو)

قال الناقد الفني محمد حبوشة إن مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، به صناعة تتفوق على الجزء الأول لوجود شخصيات متعددة وشهداء كثر وأحداث أكثر الأمر الذي صنع حالة من التشويق.





وأضاف "حبوشة"، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحلقة الخامسة كانت الأهم بالنسبة له وكاشفة بصورة كبيرة ل حقائق كانت غائبة عن الشعب المصري ودفع المسلسل لتكوين رد قوي من جانب المصريين على اللجان الإلكترونية الإرهابية.



