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ناقد فني: الاختيار 2 تفوق على الجزء الأول (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:48 ص
محمد حبوشة
محمد حبوشة
داليا الحسين
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قال الناقد الفني محمد حبوشة إن مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، به صناعة تتفوق على الجزء الأول لوجود شخصيات متعددة وشهداء كثر وأحداث أكثر الأمر الذي صنع حالة من التشويق.

وأضاف "حبوشة"، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحلقة الخامسة كانت الأهم بالنسبة له وكاشفة بصورة كبيرة لحقائق كانت غائبة عن الشعب المصري ودفع المسلسل لتكوين رد قوي من جانب المصريين على اللجان الإلكترونية الإرهابية.

أما عن مسلسل "هجمة مرتدة"، فأشار إلى أنه تناول ملف حديث للمرة الأولى في تاريخ دراما المخابرات، وكشف العديد من الحقائق للشعب المصري مؤكدا أن الأداء كان على أعلى مستوى ورصد كل ما يتعلق بالمؤامرات الداخلية والخارجية بما يؤكد أن عين الصقر لا تنام.

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هجمة مرتدة بوابة الفجر الفجر الاختيار 2

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