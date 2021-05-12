أمجد الحداد يُحذر من التكييفات: "تنقل فيروس كورونا"

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن التكييفات المركزية مثل التكييفات في المولات تنقل عدوى كورونا.





وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التكييفات المنزلية والمروحة فرصة كبيرة لنشر رذاذ المصاب داخل المنزل.



