Advertisements
أمجد الحداد يُحذر من التكييفات: "تنقل فيروس كورونا"
الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:33 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن التكييفات المركزية مثل التكييفات في المولات تنقل عدوى كورونا.
وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التكييفات المنزلية والمروحة فرصة كبيرة لنشر رذاذ المصاب داخل المنزل.
وحذر مرضى الحساسية أيضًا من التكييفات، مؤكدًا أنها سبب من أسباب نشاط الحساسية، متابعًا: "نحن في مرحلة ذروة شديدة من كورونا".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements