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استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن سبب وفاة بعض حالات كورونا (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن طعام الشعب المصري البسيط هو أفضل أنواع الأكلات للحفاظ على المناعة.

وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد في الطب ما يسمى رفع مناعة، ولكن هناك ما يسمى ضبط عمل جهاز المناعة أي الحفاظ على مستواه، منوها بأن زيادة تنشيط أداء الجهاز المناعي في صورة غير مرغوبة قد يؤدي إلى أعراض خطيرة.

وأضاف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أنه أحيانا يكون سبب الوفاة لمريض كورونا حدوث ما يشبه عاصفة مناعية بالجسم، وليس الفيروس هو السبب في الوفاة، معلقا: "فيروس كورونا برىء من الامر في هذه الحالة".

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