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حركة فتح: مصر تبذل جهدًا لوقف إطلاق النار على غزة(فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور جهاد الحرزين، قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني، ووصل عدد الشهداء لـ32 مواطنًا، ومئات المصابين، خلاف تدمير العديد من الابراج السكنية الفلسطينية.

وتابع "الحرزين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لوقف إطلاق النار على غزة، ولكن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني، وما يسجل على الأرض من حالة الصمود لدى الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "لا يمكن الصمت على الإجراءات الصهيونية التي تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والشعب الفلسطيني، ليس لديه ما يخسره عندنا يتعلق الأمر بالقدس والكرامة والحرية، وسيبقى الشعب يدافع عن الاراضي المقدسة في ظل الصمت العالمي، تجاه ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني، وستبقى القدس مدينة عربية إسلامية".

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