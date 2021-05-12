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نبيه: أغلقنا ملف مباراة القمة.. وتركيزنا في عبور إنبي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن آخر الاستعدادات لمواجهة إنبي يوم الجمعة القادم في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز .

وأكد نبيه أن الأمور تسير على قدم وساق وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، حيث يؤدي الفريق التدريبات بقوة استعدادا للمواجهة. 

وأشار المدرب العام للزمالك إلى أن الجهاز يسعى بشكل قوي لعلاج الإرهاق والتغلب عليه في ظل ضغط المباريات، من خلال برامج بدنية خاصة يتم تنفيذها ، حتي يكون اللاعبون في أتم جاهزية بدنية.

وشدد نبيه على أن الجهاز الفني أغلق ملف اللقاء السابق بشكل تام، والتركيز حاليا منصب على مباراة إنبي، مضيفا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة من حيث الاستعدادات، من أجل مواصلة مشوار الدوري، وأن الهدف واحد وهو الفوز دائما.

كما عبر أسامة نبيه عن سعادته بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى التدريبات من جديد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد نبيه أن عودة أبو جبل إضافة قوية مع باقي الحراس بالفريق محمود جنش ومحمد عواد بجانب الحراس الشباب؛ وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات ومستوى متميز.

كما تطرق المدرب العام للزمالك للحديث عن عبدالله جمعة، حيث أكد أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، وسيكون قريبا متاحا مع الفريق.

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