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مصرع سائق وإصابة 7 ركاب في حادث بالطريق الصحراوى الشرقي ببني سويف

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقى سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين، مساء الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة "فان باص" بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف ونُقلت الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة سيزوكي بالرصيف بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

4 سيارات إسعاف تتجه لموقع الحادث
وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الواقعة لنقل الجثة والمصابين بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

متوفى و7 مصابين
وتبين أن الجثة لسائق ويدعى ناجح عبد النبي محمد 33 سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتم إيداعه بمستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: يوسف فتحى شحاته 29 سنة مصابا بجروح وسجحات بالجسم، ومحمد خلف عبد الوهاب 40 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسجحات وكدمات بالجسم، ومحمود عبد الرشيد عبد الحميد 33 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وبشير محمد أبو نفوس 58 سنة، مصابًا بكدمات متفرقه بالجسم، وزكى خلف رضوان 62 سنة مصابًا بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونبيل على عبد الرحيم 53 سنة مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد محمد اسماعيل 53 سنة مصابًا بسجحات بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى
تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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