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هجوم برلماني على "ملوك الجدعنة": يُصدًّر البلطجة والعنف

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:26 ص
النائبة سوسن حسني
النائبة سوسن حسني
دينا عبد الستار
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انتقدت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بعض مظاهر البلطجة والعنف التي تُصدر للمُشاهد من خلال الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أن الدراما التلفزيونية يجب أن تُسَّلط الضوء على عرض قصص كفاح الشباب والبُعد عن الأعمال الدرامية التي تتجه إلى نشر البلطجة والفساد.

وقالت "حافظ" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الشائع بين بعض المسلسلات التي عُرضت في الأوانة الأخيرة هو نشر ثقافة البلطجة والعنف والإسفاف، ومنها على سبيل المثال مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك، موضحة: "مفهوم الجدعنة ليست البلطجة والألفاظ البذيئة وإنما الاحترام والسلوك الحسن واللباقة في الحوار والمظهر المُنًّسق".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشباب يتخذون أبطال هذه الأعمال الدرامية مٌثلًا أعلى ويقلدونهم، لافتة إلى أن الأعمال الدرامية خلال رمضان هذا العام تفتقر إلى القصص العائلية التي يستطيع جميع أفراد الأسرة مشاهدتها دون قلق من سماع كلمة أو رؤية مشهد غير مناسب وسط أطفالهم.

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ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة بوابة الفجر الفجر

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