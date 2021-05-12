هجوم برلماني على "ملوك الجدعنة": يُصدًّر البلطجة والعنف

انتقدت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بعض مظاهر البلطجة والعنف التي تُصدر للمُشاهد من خلال الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أن الدراما التلفزيونية يجب أن تُسَّلط الضوء على عرض قصص كفاح الشباب والبُعد عن الأعمال الدرامية التي تتجه إلى نشر البلطجة والفساد.





وقالت "حافظ" في تصريح خاص لـ " الفجر " إن الشائع بين بعض المسلسلات التي عُرضت في الأوانة الأخيرة هو نشر ثقافة البلطجة والعنف والإسفاف، ومنها على سبيل المثال مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك، موضحة: "مفهوم الجدعنة ليست البلطجة والألفاظ البذيئة وإنما الاحترام والسلوك الحسن واللباقة في الحوار والمظهر المُنًّسق".



