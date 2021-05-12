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أول تعليق من كومان بعد تعادل برشلونة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تعادل فريقه المخيب للآمال منذ قليل أمام نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهم في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني.

كومان قال بعد المباراة :"الشوط الأول كنا جيدين لكن المباراة 90 دقيقة ونحن تباطأنا في الشوط الثاني. أشعر بخيبة أمل كبيرة. من المستحيل فهم السبب".

وأضاف :"الخطأ اننا في الشوط الثاني دخلنا بقوة اقل وبعد ذلك من صعب تغيير الوضع لأن الخصم كان متحفز".

وتابع :"ليس أمر طبيعي استقبال هدفين في 3 دقائق! لم ندافع بشكل جيد".

وواصل :"ليفانتي قدم أداء ممتاز، سجل 3 أهداف خلال 45 دقيقة".

وأوضح :"الدوري أصبح معقد جدًا، صحيح نتوقع خسارة النقاط من المنافسين لكنها أصبحت الآن مُعقدة".

وأشار :"أتحمل مسؤوليتي كاملة كمدرب، لقد طلبت من اللاعبين بين الشوطين اللعب بحدة، لكن لم يحصل ذلك. أنا حزين، كنا متقدمين بهدفين".

وأكمل :"بصفتك مدرباً فأنت دائماً المسؤول الأكبر، في الاستراحة تحدثنا بالفعل عن الاستمرار بنفس الحدة وفي الشوط الثاني لم نفعل ذلك. لقد تأثرنا. كنا متفائلين".

وحول ضياع الدوري قال :"بالتأكيد أصعب الآن لكن يعتمد دائمًا على نتائج المنافسين .. هدفنا كان الفوز في الـ3 مباريات المتبقية. الان اصبح الأمر صعب جدًا".

واختتم :"مرة أخرى، لم نلعب بحدة. كنا مسترخين أكثر من اللازم، أن تتلقى 3 أهداف في 45 بعد تقدم بـ2-0. هناك شيء ما ليس على مايرام".

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