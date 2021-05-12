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"التنمية المحلية": رفع درجة الاستعداد القصوى في كل مرافق الدولة
الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:45 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء قرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورنا مطبقة على كافة الأماكن، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين في كل ربوع الوطن.
وتابع "قاسم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجه المحافظين، برفع درجة الاستعداد القصوى في كل المرافق لمواجهة فيروس كوورنا ومحاصرته دون زيادة الإصابة خلال إجازة العيد، مع متابعة مواقف سيارات النقل العام، حتى لا يتم استغلال العيد لرفع الأجرة.
ولفت إلى أن هناك مراجعات كاملة بشأن غلق الطرق المؤدية للشواطئ، وسيتم إعداد حملات على كافة المحالات والطرق، للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي تتمثل في ارتداء الكمامة أثناء استقلال النقل الجماعي، وأي مخالفة سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.
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